Ticaret Bakanlığı’na il ve ilçe bazında taksit sayısı belirleme yetkisi

ANKARA (EKONOMİ)-Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılarak, Ticaret Bakanlığı’na mal ve hizmet satışında, afet dönemleri ve olağanüstü durumlarda; ilçe, il, bölge ve ülke düzeyinde taksit sayısı belirleme yetkisi verildi.

Yönetmeliğin, “Perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli satışları” başlıklı 12/B maddesinde, konut satışı dışında tam mal ve hizmetlerde taksitli satış sınırını 12 ay olarak belirliyor.

Sıfır cep telefonlarında 12 bin liranın üzerindekiler için 12 ay olan taksit üst sınırı, tablet ve bilgisayarda 6 ay, 5 bin liranın altındaki TV’ler için 9 ay, 5 bin liranın üzerindeki TV’ler için 4 ay, buzdolabı dahil diğer elektrikli eşyalar ve mobilyalarda 9 ay, konaklama harcamalarında 18 ay olarak uygulanıyor.

Taşıt satışlarında ise 750 bin liranın üzerinde olanlar için 12 ay, 300-750 bin lira arasında olanlarda ise 24 aylık taksit sınırı uygulanıyor.