  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ticaret Bakanlığı'ndan 456 işlemeye izin belgesi
Takip Et

Ticaret Bakanlığı'ndan 456 işlemeye izin belgesi

Ticaret Bakanlığı, nisan ayında 456 adet dahilde işleme izin belgesi verdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ticaret Bakanlığı'ndan 456 işlemeye izin belgesi
Takip Et

Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan, 2025 yılı Nisan ayına Ait dahilde işleme izin belgeleri, yurt içi satış ve teslim belgeleri, hariçte işleme izin belgeleri, firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, dahilde işleme izin belgesinin yanısıra, 8 adet yurt içi satış ve teslim belgesi ile 8 adet hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.

Aynı ayda, 23 adet izin belgesi firma talebine istinaden iptal edildi.

Alüminyum, 2.504 dolar direncini yeniden test edecekAlüminyum, 2.504 dolar direncini yeniden test edecekEmtia Haberleri

 

Ekonomi
DOSABSİAD Başkanı Çevikel: "Kredi paketi olumlu, ancak yapısal sorunlar çözüm bekliyor"
DOSABSİAD Başkanı Çevikel: "Kredi paketi olumlu, ancak yapısal sorunlar çözüm bekliyor"
Kurban bağışında sahte dernek tuzağına dikkat! Site dolandırıcılığı uyarısı geldi
Kurban bağışında sahte dernek tuzağına dikkat! Site dolandırıcılığı uyarısı geldi
2024’te tütün tüketimi rekor kırdı: Vergi gelirleri ise hedefleri aştı
2024’te tütün tüketimi rekor kırdı: Vergi gelirleri ise hedefleri aştı
Memurun 3600 ek gösterge düzenlemesine AYM'den iptal kararı: Anayasaya aykırı bulundu
AYM, memurun 3600 ek gösterge düzenlemesini iptal etti
İkinci el araç piyasasında makas açıldı! 'Araç alacaklar için son fırsatlar'
İkinci el araç piyasasında makas açıldı! 'Araç alacaklar için son fırsatlar'
Karadenizli fındık ihracatçıları Çin’den umutlu dönüyor
Karadenizli fındık ihracatçıları Çin’den umutlu dönüyor