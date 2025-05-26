Ticaret Bakanlığı'ndan 456 işlemeye izin belgesi

Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan, 2025 yılı Nisan ayına Ait dahilde işleme izin belgeleri, yurt içi satış ve teslim belgeleri, hariçte işleme izin belgeleri, firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, dahilde işleme izin belgesinin yanısıra, 8 adet yurt içi satış ve teslim belgesi ile 8 adet hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.

Aynı ayda, 23 adet izin belgesi firma talebine istinaden iptal edildi.