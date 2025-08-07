Ticaret Bakanlığı'ndan 5 yemek kartı şirketine ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı, yemek kartı sektöründe faaliyet gösteren piyasasının en büyük oyuncularına idari para cezası uyguladı. Bakanlık yemek kartı firmalarının lokantalardan yüzde 6'dan fazla komisyon aldığını, hak edişlerin geç ödenmesine rağmen erken ödeme bedeli altında komisyonlar kesildiğini belirledi. Bakanlık 5 yemek kartı firmasına toplamda 15.8 milyon TL ceza uyguladı.

6 yemek kartı kuruluşuna yönelik denetim ve inceleme faaliyetleri başlatıldı

Ticaret Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'e aykırı hareket etmekten yemek kartı firmalarına cezai işlem uygulandı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre yemek kartı hizmeti veren firmaların Yönetmeliğe aykırı faaliyet gösterdiğine ilişkin bakanlığa intikal eden çeşitli şikâyetler üzerine yemek kartı sektörünün yaklaşık yüzde 90'ını teşkil eden 6 yemek kartı kuruluşuna yönelik denetim ve inceleme faaliyetleri başlatıldı. Bu denetimler sonucunda, perakende işletmelere mevzuata aykırı şekilde geç ödeme yapılması, perakende işletmelerden geç ödeme yapılmasına rağmen 'erken ödeme bedeli' adı altında bedel talep edilmesi, perakende işletmelere uygulanan komisyon oranının yüzde 6'nın üzerinde olması ve işverenlere uygulanan iskontonun restoranlara yansıtılması gerekçeleriyle bakanlık tarafından piyasanın en büyükleri olan 5 yemek kartı firmasına toplam 15.8 milyon TL idari para cezası uygulandı.

"Yemek kartı firmaları işletmelerimize ortak oldu"

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Sayit Karabağlı, yemek kartı firmalarının komisyon oranının yönetmelik ile yüzde 6 ile sınırlandırılmasına rağmen, bu firmaların hizmet bedeli, erken ödeme bedeli gibi bahanelerle bu oranı artırdığını ve yüzde 10'lara çıkardığını anlattı. Karabağlı, "Yemek kartı firmaları işletmelerimize ortak oldu. Her 100 liralık harcamanın 10 lirasını bu firmalar alıyor" dedi.