Ticaret Bakanlığından 8 ayda 2,24 milyar TL ceza

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Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk sekiz ayında yaklaşık 322 bin firma ile 39 milyon ürünü denetleyerek toplam 2,24 milyar TL idari para cezası uyguladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan piyasa denetim bilançosuna göre, ocak-ağustos döneminde 321 bin 911 firma ile 39 milyon 243 bin 67 ürün denetlendi.

Denetimler, vatandaşların ekonomik refahını ve iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyebilecek, tüketiciler açısından arz-talep dengesinde olumsuzluk yaratabilecek uygulamalara karşı gerçekleştirildi.

Fahiş fiyat denetimlerinde 399,5 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında 54 bin 823 gerçek ve tüzel kişiyi denetledi.

Aykırı fiillerde bulunduğu belirlenen 5 bin 574 gerçek ve tüzel kişiye toplam 692 milyon 28 bin TL idari para cezası uygulandı.

Cezaların 399 milyon 546 bin TL'si fahiş fiyatlara, 142 milyon 630 bin TL'si otomotiv sektörüne, 39 milyon 28 bin TL'si emlak sektörüne ve 13 milyon 122 bin TL'si kuyum sektörüne yönelik denetimlerden kaynaklandı.

Ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolara ilişkin denetimlerde uygulanan ceza tutarı ise 91 milyon 842 bin TL oldu.

Tüketici denetimlerinde cezalar 771 milyon TL'yi aştı

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, yılın ilk sekiz ayında 37 bin 445 gerçek ve tüzel kişiyi denetledi. Aykırı eylemleri belirlenen bin 342 gerçek ve tüzel kişiye toplam 771 milyon 93 bin TL idari para cezası kesildi.

Ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketici sözleşmelerindeki aykırılıklar nedeniyle 540 milyon 144 bin TL ceza uygulandı.

Reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında 218 milyon 478 bin TL, ürün güvenliği denetimlerinde belirlenen aykırılıklar için ise 12 milyon 471 bin TL idari para cezası verildi.