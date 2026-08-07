Ticaret Bakanlığı'ndan aldatıcı vize reklamlarına müdahale: 3 ay durdurma kararı alındı

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Schengen başta olmak üzere birçok ülkeye vize almak giderek zorlaşırken, bu durumu fırsata çevirmeye çalışan bazı sosyal medya hesapları Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun radarına takıldı. "Garantili vize", "30 günde randevu" ve "yüzde 100 onay" gibi kesin sonuç vaat eden reklamların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğuna hükmeden Kurul, söz konusu hesapların reklamlarının 3 ay süreyle tedbiren durdurulmasına karar verdi.

Schengen, İngiltere ve Kanada vizesi reklamlarına yakın takip

Sabah'ın haberine göre, sosyal medyada Schengen vizenin yanı sıra İngiltere ve Kanada vizelerini için reklamlar birçok tüketiciyi zor durumda bıraktı. Daha önce garantili vize iddiasında bulunan firmalara ait internet sitelerine ceza veren Reklam Kurulu, son toplantısında sosyal medyadaki asılsız vize vaatlerini inceledi.

Hesapları incelenen şirketler

Reklam Kurulu "cilekvizeankara" isimli instagram hesabında yer alan "30 gün içinde randevu garantisi", "Schengen randevunuzu sadece 30 gün içerisinde almanıza yardımcı oluyoruz", "Amerika vizenizi 30 gün içinde almanıza yardımcı oluyoruz" gibi tanıtımları mercek altına aldı. Kurul, yalnızca yetkili kuruluşlarca verilen vize ve vize randevu hizmetlerinin yetkisiz bir firma tarafından kesin bir şekilde sonuçlandırılacağı vaadiyle tüketicilerin aldatıldığını belirterek, bu tanıtımların 3 ay süreyle tedbiren durdurulmasına karar verdi.

5 hesaba 3 ay durdurma cezası

Yine Kurul, "vizeburadan" instagram hesabındaki "En uygun tarihe sorunsuz şekilde randevu alma garantisi sunuyoruz" ifadesi; "vizemerkezi" hesabındaki "3 haftada İngiltere vizesi hazır", "Kanada vizesi... ortalama 1 ayda hazır" ifadeleri ; "vizedos" hesabındaki "Hızlı sonuç garantisi", "Bulgaristan vizesinde yüzde 100 onay garantisi" ifadeleri; "vizerandevubotu" hesabındaki "Önereceğimiz ülkeler üzerinden 24 saat içinde VIP vize randevusu", "En hızlı randevu sizlere mi gerekli? O zaman doğru adrestesiniz" tanıtımları; "kosmosvizede" "Türkiye'de Yunanistan vize başvurusu için yetkili kılınmış tek özel kuruluştur" iddiaları da aynı kapsamda değerlendirilerek, 3 ay reklam durdurma kararı aldı.