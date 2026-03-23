Ticaret Bakanlığından 'Ankara'da bayat ekmek 6 liradan satılıyor paylaşımlarına ilişkin açıklama

Bakanlığın, NSosyal hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan "Ankara'da bayat ekmek 6 liradan satılıyor" yönündeki paylaşımlar üzerine konunun hızla incelendiği bildirilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Habere konu işletmede 6 liradan satıldığı belirtilen ekmeklerin bayat değil, bir gün önce üretilmiş ekmekler olduğu, işletmede 2 günlük ekmek bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu ekmeklerin genellikle besiciler ve mandıracılar tarafından düşük bedelle alındığı, normal satışa sunulan ekmeklerin ise belirlenen resmi tarifeye uygun şekilde 15 liradan satıldığı anlaşılmıştır."

Paylaşımda, kamuoyunda yanlış anlaşılmalara yol açabilecek paylaşımlara karşı vatandaşların resmi açıklamaları dikkate almalarının önem taşıdığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızı ilgilendiren her konuda gerekli incelemeleri yapmaya ve doğru bilgiyi kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."