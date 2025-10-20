Ticaret Bakanlığı’ndan çocuklara zarar verebilecek reklamlara sıfır tolerans

ANKARA (EKONOMİ)

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, çocukları hedef alan ve onların algısal zaaflarını istismar eden reklam içeriklerine karşı denetimlerin aralıksız sürdüğü ve bu alanda olası ihlallere karşı caydırıcı yaptırımlar uygulandığı belirtildi.

Ticari Reklam ve Haksız Ticare Uygulamalar yönetmeliğinde, aldatıcı, tecrübe ve bilgi noksanlığını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, sağlığı bozucu, hasta, yaşlı, çocuk ve engellileri istismar edici uygulamaları yasakladığı ve ceza öngördüğü hatırlatılan açıklamada; çocuklara yönelik reklamlarda da özel hükümlerin sözkonusu olduğu vurgulanarak, “(Yönetmeliğin) Çocuklara Yönelik Reklamlar başlıklı 24’üncü madde, çocukları etkileyen veya çocuklara yönelik hazırlanmış reklamlara özel hükümler içermektedir. Bu kapsamda; ⁠Çocukları tehlikeli durumlara yönlendiren,aşırı tüketime teşvik eden, çocukların gelişim düzeylerini istismar eden her türlü reklam faaliyeti yasaklanmıştır” denildi. Reklam durdurma, idari para cezası gibi yaptırımların sözkonusu olduğu belirtilen açıklamada, “Reklam faaliyetlerinde dürüstlük, toplumsal sorumluluk ve çocukların korunması, hem hukuki hem vicdani bir zorunluluktur. Ticaret Bakanlığı olarak çocukları hedef alan, gelişimlerini olumsuz etkileyen veya tüketim alışkanlıklarını istismar eden her türlü reklama karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” denildi.