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Ticaret Bakanlığı’ndan dolandırıcılık uyarısı: Adımızı kullanarak para isteyenlere sakın inanmayın!

Ticaret Bakanlığı, adını kullanarak para isteyen dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Bakanlık açıklamasında, ‘İsmimizi suistimal edenler hakkında yasal işlem başlatıyoruz” dedi.

Haber Merkezi
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Ticaret Bakanlığı’ndan dolandırıcılık uyarısı: Adımızı kullanarak para isteyenlere sakın inanmayın!
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Ticaret Bakanlığı, son dönemde bazı bakanlıkların adı kullanılarak, kişi ve kurumları hedef alan dolandırıcılık girişimlerinin gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, vatandaşlardan bu tip girişimlere kesinlikle itibar etmemelerini istedi.

"Dolandırıcılık girişimlerine dair ihbarlar aldık"

Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.  

Tüketicilerin dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıldığı açıklamada, "Son dönemde, çeşitli bakanlıklarımızın ve bilhassa Ticaret Bakanlığımızın adı kullanılarak, kişi ve kurumları hedef alan para talebine yönelik dolandırıcılık girişimlerine dair ihbarlar ulaşmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"Emniyet ve adli mercilere başvuru yapın"

Açıklamada, Ticaret Bakanlığının ismini ve kurumsal itibarını suistimal ederek yapılan bu tür eylemlerin tamamen hukuka aykırı olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu teşebbüsler ivedilikle adli mercilere bildirilmektedir. Vatandaşlarımızın bu tür girişimlere kesinlikle itibar etmemeleri, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına karşılaştıkları durumları derhal emniyet birimlerine ve Bakanlığımıza bildirmeleri büyük önem arz etmektedir."

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