Ticaret Bakanlığı'ndan E-İhracat hamlesi: Gümrük süreçleri güncellendi
Ticaret Bakanlığı, e-ihracat kapasitesini artırmak amacıyla gümrük genelgesinde güncelleme yaparak Çorlu ve Çerkezköy Gümrük Müdürlüklerini hızlı kargo taşımacılığı işlemlerinde yetkili idareler kapsamına dahil etti.
Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin e-ihracat kapasitesini artırmak ve ihracatçıların uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü güçlendirmek amacıyla "Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı – Gümrük İşlemleri" konulu genelgeyi güncelledi.
2025/14 sayılı genelge ile yapılan değişikliklerin, e-ihracatı stratejik bir ihracat kanalı olarak desteklemeyi hedeflediği belirtildi.
Yeni düzenlemeyle, basitleştirilmiş gümrük beyannamesi (BGB) kapsamında gerçekleştirilecek konsinye ihracat beyanlarına ilişkin işlemler açık ve uygulamaya esas bir çerçevede tanımlandı. Böylece e-ihracat yapan firmalar için süreçlerin öngörülebilirliği artırılırken, hızlı teslimata dayalı iş modellerinin daha etkin desteklenmesi amaçlandı.
İki yeni gümrük müdürlüğü eklendi
Avrupa Birliği'ne yönelik e-ihracat gönderilerinde karayolu taşımacılığı üzerinden hızlı erişimi güçlendirmek amacıyla, karayolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemlerinin yapılabileceği yetkili idareler arasına Çorlu Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ile beraber Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü eklendi.
Bu adımın Türkiye'nin coğrafi avantajı ve güçlü karayolu lojistik altyapısının e-ihracat lehine daha etkin kullanılmasını sağlayacağı vurgulandı.
Ticaret Bakanlığı, yapılan düzenlemelerin ihracatçının işini kolaylaştırmayı, dünya ve Avrupa pazarlarına erişimi hızlandırmayı hedeflediğini belirterek, dış pazarlara ulaşımı kolaylaştıracak benzer adımların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.