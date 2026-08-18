Ticaret Bakanlığı’ndan e-ticarete yeni düzenleme: Kargo, reklam ve veri kuralları değişiyor

İnternetten yapılan alışverişlerde tüketici ve satıcıların haklarını yeniden şekillendirecek yeni e-ticaret yönetmeliği taslağı gündeme geldi.Taslakta, teslimat süreçlerinden kargo kaynaklı kayıp ve sorunlara, dijital reklamlardan satıcıların yükümlülüklerine kadar birçok alanda yeni kurallar öngörülüyor.

Türkiye Gazetesi'nin aktardığı habere göre, teslimat ve iade aşamasında yaşanan kayıp, hasar ve benzeri mağduriyetlerin sorumlulukları artık sözleşmelerde açıkça yer alacak. E-ticaret pazar yerleri, satıcı ile kargo işletmesi arasında aracılık yaptığı durumlarda tazminat mekanizmasını net bir şekilde tanımlamak zorunda kalacak. Belirlenen bu sözleşme şartlarına uymayan platformların faaliyetleri haksız ticari uygulama kapsamında değerlendirilecek.

Arama motorlarında marka kullanımına kısıtlama geliyor

Arama motorlarında haksız rekabeti önlemek amacıyla yeni kısıtlamalar devreye giriyor. Ekonomik bütünlüğü bulunmayan başka bir işletmenin Bakanlık sistemine kayıtlı tescilli markası, önceden izin alınmaksızın pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılamayacak. Yapılan şikayetler üzerine ihlalin sürdüğü tespit edilirse, Ticaret Bakanlığı ilgili arama motoruna reklamın durdurulması veya erişime kapatılması yönünde resmi bildirimde bulunabilecek.

Satıcı verileri platformlar arasında ücretsiz taşınabilecek

Orta, büyük ve çok büyük ölçekli e-ticaret pazar yerleri, satıcıların talebi halinde ürün açıklamaları, görseller, satış ve iade verileri ile müşteri değerlendirmelerini başka bir platforma bedelsiz aktarmakla yükümlü olacak. Bu teknik altyapı sayesinde küçük işletmelerin tek bir platforma bağımlılığı azalırken, tüketiciler de satıcıların geçmiş performanslarını ve müşteri soru-cevaplarını yeni platformlarda kesintisiz olarak görebilecek.

E-ticarette sosyal projelere reklam bütçesi esnekliği geliyor

Yeni taslakta kamu yararına yürütülen faaliyetler ve sosyal dayanışma projeleri için de özel bir esneklik sağlanıyor. Deprem, yangın ve sel gibi olağanüstü durumlarda ya da dezavantajlı kesimlere yönelik yapılan indirim ve tanıtım harcamalarının yüzde 5'e kadar olan kısmı, Bakanlığın uygun görüşüyle reklam bütçesi kısıtlamalarından muaf tutulabilecek.