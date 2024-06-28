Fahiş emlak ilanına kesilen ceza 90 milyona yaklaştı

ANKARA (EKONOMİ)

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ilan platformlarındaki aldatıcı ilanların önlenmesi, spekülatif artışların engellenmesi amacıyla yapılan mevzuat değişiklikleri hatırlatıldı.

Kayıt dışı faaliyetlerin ve haksız rekabet önlenmesi hedefi doğrultusunda denetimlerin yoğun şekilde sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, yetki belgesi almadan taşınmaz ticareti faaliyeti yapanlara 29 milyon 221 bin lira idari para cezası verildiği kaydedildi.

2023 yılı Ekim ve Aralık aylarında 737 emlak işletmesine 73.7 milyon lira, 2024 Ocak ayında ise 45 işletmeye 4.5 milyon lira olmak üzere fahiş fiyat artışı gerekçesiyle 782 emlak şirketine, 78.2 milyon lira idari para cezası verildi.

Bu yıl Haziran ayında ise verilen ceza miktarı 10.7 milyon lira oldu. Buna göre geçen yıl Ekim ayından bu yana verilen ceza miktarı 88 milyon 900 bin liraya ulaştı.