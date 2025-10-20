  1. Ekonomim
Ticaret Bakanlığı Ocak-Eylül döneminde 427 bin firma ve 26.9 milyon ürünü denetlerken, bunlara toplamda 2.1 milyar lira idari para cezası uyguladı.

Ticaret Bakanlığı’ndan fahiş fiyat denetimi: 2.1 milyar TL'lik ceza kesildi
ANKARA (EKONOMİ)

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, 2025 yılı 1 Ocak–30 Eylül tarihleri arasında yürütülen denetimler neticesinde 426.474 firma ve 26.865.521 ürün denetlendiği kaydedilerek, bunlara 2 milyar 99 milyon TL idari para cezası uygulandığı bilgisi verildi. Bu cezalardan 773 milyon lirası; stokçuluk, fahiş fiyat için kesildi.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirilen otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamındaki denetimlerde 94.256 gerçek ve tüzel kişi incelenmiş, 4.101 kişi ve firmaya toplam 773.687.156 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Denetim sonuçlarına göre;

• Haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri: 290.172.370 TL
• Fahiş fiyat uygulamaları: 254.574.435 TL
• Kuyum sektörü: 19.038.653 TL
Emlak sektörü: 86.407.917 TL
• Otomotiv sektörü: 88.694.267 TL
• Elektronik ileti ve çalışma saatleri denetimleri: 34.799.513 TL
tutarlarında ceza uygulandı.

Tüketici korunması ve ürün güvenliği denetimleri neticesinde 2025 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 492 milyon TL ceza uygulandı

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından, 2025 yılının ilk 9 ayında 25.462 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş, mevzuata aykırılık tespit edilen 1.650 kişi ve firmaya toplam 491.839.017 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Denetim alanları ve ceza miktarları şöyle gerçekleşmiştir:

• Tüketici sözleşmeleri (ön ödemeli konut, abonelik, mesafeli satış, taksitli satış, paket tur, devre tatil vb.): 266.597.681 TL
• Reklam ve haksız ticari uygulamalar: 188.716.434 TL
• Ürün güvenliği ve piyasa gözetimi denetimleri: 36.524.902 TL

Ticaret il müdürlüklerince 2025 yılının ilk 9 ayında 307 bine yakın firma denetlendi, 834 milyon TL’ye yakın idari para cezası uygulandı

Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla 2025 yılının ilk 9 ayında 306.756 firma denetlenmiş, aykırılık tespit edilen 66.447 firmaya toplam 833.814.709 TL idari para cezası uygulanmıştır.
Eylül ayı özelinde 35.126 firma ve 3,6 milyon ürün denetlenmiş, 8.158 firmaya 78,4 milyon TL ceza kesilmiştir.

En yoğun denetim yapılan iller:

• İstanbul: 7.711.150 ürün denetlendi, 155.152 ürün için 562.287.915 TL için idari para cezası kesildi.
• Ankara: 4.519.643 ürün denetlendi
• Antalya: 3.953.429 ürün denetlendi

2025 yılının ilk 9 ayında, Rekabet Kurumu’ndan 7,6 milyar TL ceza

Rekabet Kurumu tarafından yürütülen incelemeler kapsamında;

2024 yılında: 223 firmaya 7,7 milyar TL, 2025 yılının ilk 9 ayında: 191 firmaya 7,6 milyar TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ceza uygulanan sektörler arasında gıda endüstrisi, sigorta hizmetleri, finans, inşaat ve kimya alanları öne çıkmaktadır.

Ticaret Bakanlığı olarak; enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari eylemlerle mücadele kapsamında iç piyasa dengesini korumak, dürüst ticaret erbabını desteklemek ve tüketicilerimizin huzurunu güvence altına almak için denetim faaliyetlerimizi titizlikle ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz.”

