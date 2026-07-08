Ticaret Bakanlığı'ndan ihracat mesajı: Olumlu görünüm devam ediyor

Ticaret Bakanlığı, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) haziran ayına ilişkin Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi verilerini değerlendirdi. Bakanlık açıklamasında, küresel ekonomide talep koşullarına yönelik belirsizlikler sürmesine rağmen ihracat iklimindeki iyileşmenin devam ettiği vurgulandı.

İhracat pazarlarında güçlenme eğilimi 2,5 yıla ulaştı

Açıklamada, mayıs ayında 50,3 olarak ölçülen endeksin haziranda art arda ikinci kez yükselerek 50,4 seviyesine çıktığı belirtilirken, bu tablonun dış talepteki olumlu görünümün korunduğuna işaret ettiği ifade edildi.

Son veriyle, ihracat pazarlarında genel talep koşullarında güçlenme eğiliminin 2,5 yıla ulaştığına işaret edilen açıklamada, jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle küresel talep koşullarının haziranda zayıf seyrini koruduğu, ihracat pazarları iklimindeki iyileşmenin sınırlı devam ettiği aktarıldı.

"Endeks son 11 aydır 50 eşik değerinin üzerinde"

Açıklamada, Küresel İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI), haziranda 52,2 seviyesinde gerçekleştiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Böylelikle endeks, son 11 aydır 50 eşik değerinin üzerinde yer almaya devam etti. İmalat PMI kapsamındaki verisi açıklanan 33 ulusal ekonomiden 27'sinde endeks haziranda 50'den yüksek gerçekleşti. İspanya'da ekonomik aktivite 2026 yılının başından bu yana en yüksek hızda arttı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde petrol dışı aktivite haziranda artmayı sürdürdü. Suudi Arabistan, Katar ve Lübnan'da üretim artış kaydetti. Çekya ve Kazakistan'da kaydedilen büyüme, ayın olumlu gelişmeleri arasında yer aldı."