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Ticaret Bakanlığı'ndan iki ilan sitesine 1 milyon 200 bin TL ceza

Ticaret Bakanlığı, ilk aşamada kiralık taşınmaz ilanları için başlatılan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında yaptığı denetimlerde, kimlik doğrulaması yapmadan ilan yayımladığı tespit edilen bir şirketin iki ayrı ilan platformuna 1 milyon 200 bin lira idari para cezası kesti.

Haber Merkezi
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Ticaret Bakanlığı'ndan iki ilan sitesine 1 milyon 200 bin TL ceza
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Ticaret Bakanlığı'nın emlak ve otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı piyasa yapısının tesis edilmesi, sektörde kaliteli hizmet sunumunun sağlanması ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla taşınmaz ve taşıt ilanlarının yayımlandığı ilan platformlarında kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğü getirmişti.

Sistem, 1 Ocak itibarıyla ilk aşamada kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacak şekilde devreye alındı. Uygulamayla kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin emlak portalları üzerinden ilan vermelerinin önüne geçildi.

Bakanlık ekipleri sistemin ilk aşamasında yaptığı denetimlerde, düzenlemeye aykırı şekilde ilan yayımladığı tespit edilen bir şirketin iki ayrı ilan platformuna 1 milyon 200 bin lira idari para cezası uyguladı.

Satılık işyerleri için zorunluluk başlayacak

Sistemin ikinci aşamasına 7 Nisan itibarıyla geçilmesi planlanıyor. Bu tarihten itibaren yetki doğrulama uygulaması satılık işyeri ilanlarında da zorunlu hale gelecek. Sonraki süreçte diğer satılık taşınmaz ilanlarında da yetki doğrulama zorunlu olacak.

İkinci el taşıt ilanlarında da yetki doğrulama uygulaması başlamış ancak 7 Nisan'a kadar geçiş süreci öngörülmüştü. 7 Nisan itibarıyla taşıt ilanlarında model yılına göre kademeli geçiş süreci uygulanacak. İlk aşamada model yılı 2023 ve üzeri olan ilanlar için yetki doğrulaması yapılması zorunlu olacak. 2 Haziran itibarıyla da tüm taşıt ilanları için yetki doğrulaması zorunlu hale gelecek.

Söz konusu uygulamayla taşınmaz ve ikinci el taşıt sektörlerinde sahte ilanların, ilan kirliliğinin, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Düzenlemeyle, Bakanlıktan yetki belgesi almayan işletmelerin ilan vermesinin yanı sıra yetkisiz ve kayıt dışı emlakçılık, galericilik faaliyetlerinin de önüne geçilecek.

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