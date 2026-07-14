Ticaret Bakanlığı'ndan ithal telefon kararı: Telefon fiyatlarına zam kapıda
Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle akıllı telefon ithalatında gözetim kıymeti 200 dolardan 250 dolara yükseltildi.
Ticaret Bakanlığı, ithal akıllı telefonlara yönelik gözetim uygulamasında esas alınan kıymeti artırdı. Yeni düzenlemeyle akıllı telefonlar için uygulanan gümrük referans kıymeti 200 dolardan 250 dolara yükseltildi.
Bakanlık tarafından hazırlanan “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, 11 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
Maliyet artışı fiyatlara yansıyabilir
Karar, yayımlandığı tarihten 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Buna göre yeni uygulama 10 Ağustos 2026 itibarıyla geçerli olacak.
Gözetim kıymetindeki artışın ithal akıllı telefonların maliyetini yükseltmesi, bunun da ilerleyen dönemde perakende fiyatlarına zam olarak yansıması bekleniyor. Düzenlemeyle referans kıymetteki artış oranı yüzde 25 oldu.