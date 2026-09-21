Ticaret Bakanlığı'ndan mevzuata aykırı işlemlere 8 ayda 10,1 milyar liralık ceza

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dış ticaret işlemlerinde vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ve gümrük işlemlerini mevzuata uygun şekilde gerçekleştiren dış ticaret erbabının haklarının gözetilmesi amacıyla geçmiş dönemlere ilişkin gümrük ve dış ticaret işlemleri denetiminin, etkin ve kararlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Yapılan çalışmalara işaret edilen açıklamada, "18 Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Kontrol Şubeleri tarafından gerçekleştirilen 717 ikincil kontrol raporu kapsamında, 142 bin 768 gümrük beyannamesi ikinci kez incelendi. 3 bin 606 firma tarafından tescil edilen ve usulsüzlük bulunan 23 bin 132 gümrük beyannamesine 8,3 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artış sağlandı." ifadeleri kullanıldı.

160 firma denetlendi

Çalışmalarda ileri veri analitiği tekniklerinden faydalanıldığının altı çizilen açıklamada, belirlenen riskli firmalar üzerinde müfettişlerce gerçekleştirilen sonradan kontrol firma denetimleri kapsamında, 160 firmanın denetlendiği vurgulandı. Söz konusu denetimler sonucunda, toplam 1,8 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiği ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış sağlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylece, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünce 2026 yılının ilk 8 ayında gerçekleştirilen ikincil kontrol beyanname incelemeleri ile sonradan kontrol firma denetimleri sonucunda, toplam 10,1 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiş oldu. Söz konusu tutar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artış gösterdi."