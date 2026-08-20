Ticaret Bakanlığı'ndan okul öncesi denetim: 367 işletmeye yaptırım uygulandı

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Ticaret Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye sektöründeki denetimlerini yoğunlaştırdı. Çalışmalarla öğrencilerin güvenli ürünlere ulaşması ve tüketicilerin ekonomik haklarının korunması hedefleniyor.

10-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında 81 il genelinde yürütülen denetim ve rehberlik çalışmaları kapsamında, toplam 3 bin 612 kırtasiye işletmesi ziyaret edildi. Gerçekleştirilen raf ve kasa denetimlerinde 479 bin 847 ürün mercek altına alındı.

2 bin 954 kırtasiye işletmesine bilgilendirme ve uyarı

Mevzuata uyumun sağlanması ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi amacıyla yürütülen saha çalışmalarında, 2 bin 954 kırtasiye işletmesine gerekli rehberlik sağlanarak bilgilendirme ve uyarılarda bulunuldu.

367 işletmeye ceza

Beş günlük yoğun denetim sürecinde mevzuata aykırı işlem yaptığı belirlenen 367 işletme hakkında ise idari yaptırım kararı uygulandı.

Bakanlık yetkilileri; piyasa düzenini korumak, haksız uygulamaların önüne geçmek ve başta öğrenciler ile veliler olmak üzere tüm tüketicilerin güvenli ürünlere ulaşmasını temin etmek amacıyla saha denetimlerinin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.