Ticaret Bakanlığı'ndan 'Ramazan' denetimi: Kurallara uymayana ceza yağıyor

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayan zorunlu mal ve hizmet sektörlerinde hem tüketicilerin fahiş fiyat artışları sonucu mağdur olmasını engellemek hem de piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadelesine devam ediyor.

Bu kapsamda denetimlerini sürdüren İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesi fiyatları haksız şekilde artırmaya yönelik girişimleri engellemek amacıyla kentte yaptığı incelemeleri sıklaştırdı.

Yıl başından bu yana denetimlerini ara vermeden sürdüren ekipler, bugün de İstanbul'un 31 ilçesinde ve Mega Center Toptancılar Sitesi'nde incelemelerde bulundu.

Denetimlerde yerel ve ulusal marketler, restoranlar ve kafeteryalar başta olmak üzere temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yapılıyor.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere cezai işlem uygulandı

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe'nin katılımıyla bugün yapılan denetimlerde ekipler işletmeleri etiket, tüketicinin bilgilendirilmesi için gereken yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği, gramaj, fiyat ve stokçuluk gibi çok sayıda başlıkta inceledi.

Mega Center Toptancılar Sitesi'nde denetimlere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan İsmail Menteşe, 81 ilde başta gıda işletmeleri olmak üzere marketlerde, restoranlarda, kafeteryalarda ve fırınlarda denetimlere yoğun bir şekilde devam edildiğini söyledi.

Ramazan ayının başlaması dolayısıyla denetimleri artırdıklarını dile getiren Menteşe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün de sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin en büyük gıda hali olan Mega Center'da vatandaşların menfaatlerini koruma noktasında denetimlerimizi sürdürüyoruz. Kentte 31 ilçede 44 ekiple ve 104 arkadaşımızla denetimlerimiz sürüyor. Bu denetimler kapsamında ocakta da buraya gelmiştik. O gün fiyatları almıştık, bugün de aynı ürünlerin fiyatlarına baktık. Burada 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği ile diğer kanunlar çerçevesinde denetimlerimize devam ediyoruz."