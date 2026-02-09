  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ticaret Bakanlığı'ndan ramazan öncesi marketleri denetime aldı
Takip Et

Ticaret Bakanlığı'ndan ramazan öncesi marketleri denetime aldı

Ticaret Bakanlığı, ramazan ayı öncesinde fahiş fiyat ve etiket oyunlarına karşı düğmeye basarak, şubat ayının ilk haftasında 8 bin 546 markette denetim gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ticaret Bakanlığı'ndan ramazan öncesi marketleri denetime aldı
Takip Et

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, vatandaşların daha huzurlu bir ramazan ayı geçirmelerini sağlamak için ulusal ve yerel marketler nezdinde denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, 3-9 Şubat'ta tarım il müdürlükleri ile ticaret il müdürlüklerinin birlikte ve eşgüdümlü denetimlerinde 8 bin 546 markette toplam 1 milyon 729 bin ürün denetlendi.

Söz konusu denetimlerde 6 bin 185 ihlal tespit edilirken, toplam 24 milyon 707 bin 84 lira para cezası uygulandı. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na ise toplam 2 bin 119 işlem sevk edildi.