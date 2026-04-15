Ticaret Bakanlığı’ndan sahte yatırım tekliflerine karşı dolandırıcılık uyarısı

Ticaret Bakanlığı, son günlerde artan dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Bakanlık, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden kendi adı ve logosu kullanılarak paylaşılan yatırım tekliflerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kurumun adı, logosu ve yöneticilerinin unvanları kullanılarak hazırlanan sahte belgeler ile yapay zekâ destekli videolar aracılığıyla vatandaşların hedef alındığına yönelik bildirimler alındığı belirtildi. Bu içeriklerde, devlet güvencesi altında kısa sürede yüksek kazanç sağlanacağı yönünde vaatlerde bulunulduğu ifade edildi.

Resmi kurum adıyla yapılan paylaşımlara itibar etmeyin

Açıklamada, söz konusu paylaşımların tamamen dolandırıcılık amaçlı olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Unutulmamalıdır ki Ticaret Bakanlığı hiçbir şekilde yüksek kazanç vaadiyle yatırım teklifinde bulunmaz. Bakanlığımız adına düzenlendiği iddia edilen belge, video ve mesajlar resmi kanallar dışında geçerli değildir. Sosyal medya veya mesajlaşma uygulamaları üzerinden gönderilen uygulama indirme ve ödeme taleplerine, kesinlikle itibar edilmemelidir. Bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşlarımızın, derhal adli mercilere başvurmaları ve ilgili kurumlara bildirimde bulunmaları önemle rica olunur.”