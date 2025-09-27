Ticaret Bakanlığı’ndan satış yasağı: İki lavabo açıcı raflardan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığı açısından riskli görülen iki lavabo açıcı ürününün satışını yasakladı. Güvensiz Ürün Bildirimleri listesine eklenen ürünler piyasadan toplatılacak.

Cosmiq ve Gojo markalarına yasak geldi

Karara göre, Cosmiq marka lavabo açıcıda çocuk emniyetli kapak ve dokunsal uyarıların bulunmaması, ürünü tehlikeli hale getirdi. Bu nedenle ürün piyasadan çekilecek.

Benzer şekilde Gojo marka lavabo açıcıda da dokunsal uyarı eksikliği tespit edildi ve ürünün satışına yasak getirildi.

Geçtiğimiz günlerde oda kokusu da toplatılmıştı

Bakanlık, 23 Eylül 2025'te de Royal Home marka oda kokusunun kesik, kimyasal ve yangın riski taşıdığı gerekçesiyle toplatılmasına karar vermişti.

Bu adımlarla birlikte Ticaret Bakanlığı, tüketici güvenliği ve insan sağlığını koruma amacıyla piyasadaki denetimlerini sıkılaştırmaya devam ediyor.