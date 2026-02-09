Ticaret Bakanlığı’ndan tavuk ihracatı yasağına ilişkin açıklama

ANKARA(EKONOMİ)

Açıklamada, son dönemde bölgesel gelişmelerin gıda piyasaları üzerindeki etkileri ile birlikte, iç talepte gözlemlenen artış ve dönemsel tüketim eğilimlerindeki değişimlerin, bazı ürün gruplarında fiyat hareketlerinin hızlanmasına neden olduğu bildirildi. Bu kapsamda, kanatlı eti piyasasında oluşan fiyat gelişmelerinin yakından izlendiği belirtilen açıklamada, fiyat oluşumlarının olağan piyasa şartları çerçevesinde seyredip seyretmediği titizlikle değerlendirildiği bildirildi.

"Gerekli denetim ve yaptırım süreçleri kararlılıkla yürütülmektedir”

Bu çerçevede, piyasadaki arz-talep dengesini destekleyici bir adım olarak, kanatlı eti ihracatının durdurulmasına yönelik tedbirlerin hayata geçirildiğine dikkat çekilen açıklamada;

“Tüketicilerimizi mağdur edebilecek ve fahiş fiyat istismarı yoluyla piyasa işleyişini bozabilecek nitelikteki her türlü uygulama ve spekülatif fiyatlama davranışı, Ticaret Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmekte; gerekli denetim ve yaptırım süreçleri kararlılıkla yürütülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, Ticaret Bakanlığı, gıda arz güvenliği kapsamında temel gıda ürünlerinde, bilhassa halkımızın sofrasına doğrudan dokunan ürünlerdeki gelişmeleri de hassasiyetle izlediğine değinilirken, “Başta perakende ve toptan ticaret kuruluşları denetim birimlerimizce yoğun bir şekilde denetlenmekte, denetim sonuçları kamuoyumuzla şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır” denildi.