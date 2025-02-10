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Ticaret Bakanlığı'ndan Trump'ın yüzde 25'lik ek vergi kararına yanıt

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına ek yüzde 25 vergi getirme kararının Türkiye'ye yönelik etkisine ilişkin açıklamada bulundu.

Haber Merkezi
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Ticaret Bakanlığı'ndan Trump'ın yüzde 25'lik ek vergi kararına yanıt
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ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve aliminyum ithalatına yüzde 25 ek vergi getireceğini söylemesinin ardından Ticaret Bakanlığı’ndan CNBC-e'ye açıklama geldi. Bakanlık yetkilileri halihazırda Türkiye'ye çelikte yüzde 25 vergi uygulandığını, diğer ülkeler için de verginin bu seviyeye çıkarılmasının eşit rekabet ortamı yaratarak Türkiye'ye faydası olacağını söyledi.

"Gümrük vergisi faslında yüzde 25 olursa Türkiye çifte vergiyle karşı karşıya kalacak"

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, Türkiye için de oranın yükseltilmesi durumunda çifte vergiyle karşı karşıya kalınacağını vurgulayarak “Halihazırda Türkiye için çelikte vergi yüzde 25. Brezilya, Kanada, AB ülkeleri, Meksika ülkeleri için vergi kaldırılmıştı. Koruma faslında yüzde 25'e çıkmasının Türkiye'ye faydası olur, eşit rekabet ortamı yaratır. Ancak gümrük vergisi faslında yüzde 25 olursa Türkiye çifte vergiyle karşı karşıya kalacak. Açıklamaya göre hareket edilecektir.” ifadelerine yer verildi. 

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