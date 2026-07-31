Ticaret Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Hal Kayıt Sistemi devrede! Üretici satış bilgilerini SMS'le öğrenecek

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Bloomberg HT'den İrfan Donat'ın haberine göre Ticaret Bakanlığı, yaş meyve ve sebze ticaretinde şeffaflığı artırmak ve üreticilerin satış sürecini daha yakından takip edebilmesini sağlamak amacıyla yeni bir SMS bilgilendirme uygulamasını hayata geçirdi.

Yeni uygulama kapsamında, Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden gerçekleştirilen sebze ve meyve satışlarına ilişkin bilgiler üreticilere kısa mesaj yoluyla anlık olarak iletilecek. Böylece üreticiler, ürünlerinin hangi alıcıya ve hangi fiyat üzerinden satıldığını doğrudan öğrenebilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uygulamayla komisyoncular ve alıcılar tarafından sisteme yapılan bildirimlerin doğruluğunun denetlenmesinin kolaylaştırılmasının hedeflendiği belirtildi. Ayrıca, üreticilerin satış bedellerine ilişkin olası mağduriyetlerin daha hızlı tespit edilmesi ve kayıt dışı ticaretle mücadelede etkinliğin artırılması amaçlanıyor.

SMS’te beş temel bilgi yer alacak

Üreticilere gönderilecek mesajlarda şu bilgiler bulunacak:

* Ürünün teslim edildiği komisyoncu ve alıcı

* Ürünün satış fiyatı

* Ürünün cinsi ve miktarı

* Satış tarihi

* İşleme ait künye numarası

Yeni uygulamayla birlikte üreticiler, ürünlerine ilişkin satış bilgilerine aracısız ve anlık olarak ulaşabilecek. Böylece Hal Kayıt Sistemi'ne alıcılar tarafından girilen bilgilerin doğruluğunu da kolaylıkla kontrol edebilecek.

Bakanlık, sistem kapsamında üreticilere yılda yaklaşık 10 milyon kısa mesaj gönderilmesini öngörüyor.

Ticaret Bakanlığı, uygulamanın üreticilerin bilgiye erişimini kolaylaştırarak bilgi eksikliğinden kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçeceğini, aynı zamanda yaş meyve ve sebze ticaretinde şeffaflığı artırarak bilgi akışını daha etkin hale getireceğini belirtti.