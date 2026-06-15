Ticaret Bakanlığı'ndan, yetki belgesiz araç ticaretine 305 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yaptığı tespit edilen kişi ve işletmelere yönelik denetimlerde bugüne kadar toplam 305 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ikinci el araç ticaretinde kayıt dışılığın önlenmesi ve tüketicilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla yürütülen denetim ve incelemelerin kesintisiz şekilde devam ettiği ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan kaçak galericilere ağır yaptırım

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşanların Ticaret Bakanlığı'ndan yetki belgesi almaları gerektiği hatırlatılarak, "Ticaret Bakanlığımızca bugüne kadar 84 bin 804 işletmeye ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi düzenlenmiştir. Bununla birlikte, Ticaret Bakanlığımızca düzenli olarak inceleme ve denetimler gerçekleştirilmekte olup Yönetmelik ile kural altına alındığı halde yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunduğu tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler hakkında idari para cezası uygulanmaktadır. Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında Ticaret Bakanlığımızca yakın zamanda yapılan incelemeler neticesinde, yetki belgesiz ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunduğu tespit edilen her bir gerçek ve tüzel kişi için 400 bin 680 TL ile 1 milyon 402 bin 380 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere toplam 176 gerçek ve tüzel kişi hakkında 102 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.