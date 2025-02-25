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Ticaret Bakanlığı’ndan yumurta ihracatına yeni düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığı kararıyla, iç piyasadaki fiyat artışını dengelemek amacıyla sofralık yumurta ihracatına Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kesintisi uygulanacağı duyuruldu.

Haber Merkezi
ANKA
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Ticaret Bakanlığı’ndan yumurta ihracatına yeni düzenleme
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024 yılının son çeyreğinde Türkiye’de ortaya çıkan bölgesel kuş gribi salgını, yumurta üretiminde azalmaya neden oldu. Aynı dönemde Türkiye menşeli yumurtaya olan dış talebin artması, iç piyasadaki fiyatların yükselmesine yol açtı. Bu durumun tüketici üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla ihracata yönelik yeni bir düzenleme getirildi.

Söz konusu düzenleme kapsamında, "Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 9526 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, sofralık yumurta ihracatında kilogram başına 50 cent DFİF kesintisi uygulanacak.

Bakanlık, önümüzdeki süreçte de Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği içinde çalışarak gıda arz güvenliğini koruma ve fiyat istikrarını sağlama konusundaki tedbirleri sürdüreceğini vurgularken, özellikle Ramazan ayı öncesinde iç piyasada arz sıkıntısı yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını bildirdi.

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