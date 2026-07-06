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Ticaret borsalarında 10 ayda 345 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında 2025 Ağustos-2026 Mayıs döneminde 345 bin 425 ton yeni sezon fındık işlem gördü. En fazla satış 70 bin 446 tonla Giresun'da gerçekleşirken, Giresun'u Sakarya ve Ordu izledi.

Haber Merkezi
AA
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Ticaret borsalarında 10 ayda 345 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
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Ticaret borsalarında 10 ayda 345 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 2025 Ağustos-2026 Mayıs döneminde borsalarda 345 bin 425 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.

En fazla işlem 70 bin 446 tonla Giresun'da gerçekleştirildi. Bu kenti 67 bin 467 tonla Sakarya, 47 bin 412 tonla Ordu takip etti.

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