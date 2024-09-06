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Ticaret borsalarında 403 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında Ağustos 2023-Temmuz 2024 döneminde 403 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü açıklandı.

Haber Merkezi
AA
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Ticaret borsalarında 403 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
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Giresun Ticaret Borsası'ndan (GTB) yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, söz konusu tarihler arasında borsalarda 403 bin 378 ton fındık satıldı.

En fazla işlem Sakarya'da yapıldı

En fazla işlem, 101 bin 767 tonla Sakarya'da yapıldı. Bu kenti 90 bin 633 tonla Ordu, 41 bin 863 tonla Giresun izledi.

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