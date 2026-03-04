Ticaret borsalarında 6 ayda 239 bin tona yakın fındık işlem gördü

Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 2025 Ağustos-2026 Ocak arasındaki 6 aylık dönemde borsalarda 238 bin 958 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.

En fazla işlem, 49 bin 754 tonla Giresun'da gerçekleştirildi. Bu kenti 48 bin 498 tonla Sakarya ve 35 bin 888 tonla da Düzce ve Bolu takip etti.