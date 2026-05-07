  Ticaret borsalarında 8 ayda 298 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
Ticaret borsalarında 8 ayda 298 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında 8 ayda 298 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Ticaret borsalarında 8 ayda 298 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 2025 Ağustos-2026 Mart arasındaki 8 aylık dönemde borsalarda 298 bin 216 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.

En fazla işlem, 59 bin 622 tonla Giresun'da gerçekleştirildi. Bu kenti 58 bin 514 tonla Sakarya, 42 bin 488 tonla Düzce/Bolu takip etti.

