Ticaret borsalarında 9 ayda 314 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
Türkiye genelindeki ticaret borsalarında 2025 Ağustos-2026 Nisan dönemini kapsayan 9 ayda 314 bin 712 ton yeni sezon ürünü fındık işlem gördü. En fazla satışın gerçekleştirildiği il 61 bin 996 tonla Sakarya olurken, Giresun 61 bin 614 tonla ikinci sırada yer aldı. Giresun Ticaret Borsası verilerine göre Düzce ve Bolu ile Ordu da en yüksek işlem hacmine sahip iller arasında yer aldı.
Ticaret borsalarında 9 ayda 314 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.
Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, 2025 Ağustos-2026 Nisan arasındaki 9 aylık dönemde borsalarda 314 bin 712 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.
En fazla işlem 61 bin 996 tonla Sakarya'da gerçekleştirildi. Bu kenti 61 bin 614 tonla Giresun, 44 bin 592 tonla Düzce ve Bolu ile 39 bin 960 tonla Ordu takip etti.