  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ticaret borsalarında, ağustosta 17 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
Takip Et

Ticaret borsalarında, ağustosta 17 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında, 2025 yılının ağustos ayında 17 bin tonu aşkın fındık işlem gördü. En fazla işlem, 5 bin 565 tonla Düzce/Bolu'da yapıldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ticaret borsalarında, ağustosta 17 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
Takip Et

Ticaret borsalarında, Ağustos 2025'de 17 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsasından (GTB) yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, söz konusu ayda borsalarda 17 bin 275 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.

En fazla işlem, 5 bin 565 tonla Düzce/Bolu'da yapıldı. Bu kenti 3 bin 898 tonla Ordu, 3 bin 154 tonla Sakarya ve 3 bin 142 tonla Giresun izledi.

Türkiye, fındık ihracat sezonuna hızlı başladı!Türkiye, fındık ihracat sezonuna hızlı başladı!Ekonomi
Ne fındık ne salep! Ünyeliler turnayı gözünden vurdu... Tonlarca satmaya başladılarNe fındık ne salep! Ünyeliler turnayı gözünden vurdu... Tonlarca satmaya başladılarAktüel

 

Ekonomi
DİSK-AR Raporu: Türkiye’deki yıllık enflasyon, AB ortalamasının 15 katı
Türkiye’deki yıllık enflasyon, AB ortalamasının 15 katı
TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı: Konut başvurusunda ücret talep edenlere itibar etmeyin
TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı: Konut başvurusunda ücret talep edenlere itibar etmeyin
Memur-Sen'den enflasyon açıklaması: Maaşları sürekli ezen enflasyon sarmalından kurtulmalıyız
Maaşları sürekli ezen enflasyon sarmalından kurtulmalıyız
İPA araştırması: İstanbul'da 4 kişilik ailenin yaşam maliyeti 102 bin 45 lira oldu
İPA: İstanbul'da 4 kişilik ailenin yaşam maliyeti 102 bin 45 lira oldu
TVF'nin teknoloji girişimlerine katkısı 100 milyon doları aştı
TVF'nin teknoloji girişimlerine katkısı 100 milyon doları aştı
ASRİAD Başkanı Yıldız” Enflasyon bıkkınlık verici psikolojiye neden oluyor”
ASRİAD Başkanı Yıldız” Enflasyon bıkkınlık verici psikolojiye neden oluyor”