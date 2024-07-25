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Ticaret ile Tarım ve Orman Bakanlıkları fahiş fiyatı görüştü

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı aylık koordinasyon toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda fahiş fiyat artışlarıyla mücadele ele alındı.

Haber Merkezi
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Ticaret ile Tarım ve Orman Bakanlıkları fahiş fiyatı görüştü
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Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı aylık koordinasyon toplantısı Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın başkanlığında gerçekleşti. Toplantı sonrası iki bakanlığın sosyal medya hesaplarından ortak açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, toplantıda fahiş fiyat artışlarıyla mücadele, iç piyasada tarımsal ürünlerin arzındaki mevcut durum, tüketiciyi koruyacak, üreticiyi kollayacak adımlar, ihracat pazarlarındaki fırsatlar ve tehditler ile gelecek dönemde tarımsal ve gıda üretim/tüketim miktar tahminlerinin yanında, fiyat dengeleri hakkında kapsamlı bir çalışma yapıldı.

Kaliteli ve verimli üretimin sürdürülebilirliğiyle üretimin artırılması, vatandaşların güvenli, sağlıklı ve makul fiyatla gıda ürünlerine ulaşması, ülkenin tarımsal ürün ihracatını katma değerli olarak artırması konularında da bakanlıkların yol haritasındaki çalışmalar gözden geçirildi.

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