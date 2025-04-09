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Ticaret savaşları telefon fiyatlarını etkiledi: iPhone ve Samsung'a zam yolda

Ticaret savaşı dünyada telefon fiyatlarını yükseltebilir. ABD'de satılan iPhone'nun maliyeti yüzde 43 artacak. Çünkü Apple telefonlarını Çin'de üretiyor. Üretimini Vietnam'da yapan Samsung da tarifelerden etkilenecek.

Haber Merkezi
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Ticaret savaşları telefon fiyatlarını etkiledi: iPhone ve Samsung'a zam yolda
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Ticaret savaşı dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerini olumsuz etkileyecek.

Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı ek tarifeler maliyeti ciddi oranda artıracak. Apple, üretiminin büyük kısmını Çin'de yapıyor.

Reuters'ın analizine göre, iPhone'un Amerika'da satış maliyeti yüzde 43 yükselecek. Ancak uzmanlar, yüzde 10'un üzerinde bir artış yapılmasının zor olduğunu belirtiyor.

Acil önlem adımı

Apple'ın yeni gümrük vergilerinden kaçınmak için acil bir önlem aldığı iddia ediliyor..

Çin'den beş uçak dolusu telefonun Amerika'ya taşındığı dile getiriliyor.

Samsung da etkilenecek

Diğer bir akıllı telefon devi Samsung da maliyet artışı ile karşı karşıya. Güney Koreli şirket, üretiminin önemli bir kısmını Vietnam'da gerçekleştiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Vietnam'a da yüzde 46'lık ek vergi getirmişti. Bu nedenle Samsung'un modellerinde de yüzde 20'leri bulan maliyet artışı olacağı tahmin ediliyor.

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