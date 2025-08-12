  1. Ekonomim
  3. Ticaret ve perakende satış hacmi yükselişte
Ticaret satış hacmi haziranda yıllık bazda yüzde 22,5, perakende satış hacmi ise yüzde 14,7 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,8 arttı. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,5, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,4 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 1,3 yükseldi.

Ticaret satış hacmi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 artış kaydetti. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 14,3, toptan ticaret satış hacmi yüzde 27,6 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 14,7 artış gösterdi.

