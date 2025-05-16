Ticarette 100 milyar dolarlık hedef! Türk iş dünyası Rusya-Ukrayna barışına kilitlendi

Dünyanın gözü kulağı İstanbul’daki Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine çevrildi. Savaşın sona erdirilmesinde atılacak adımlar iş dünyasının da markajında. Türk iş dünyası görüşmelere ilişkin gelecek olumlu gelişmelere odaklanırken olası barış durumunda ticari hedeflerini şimdiden koydu.

Türkiye-Rusya ticaretinde anahtar ‘Barış’

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılacak müzakerelerden olumlu sonuçlar çıkması halinde Türkiye-Rusya ticaret hacmi için konulan 100 milyar dolarlık hedefe de 2 yılda ulaşılabileceğini bildirdi.

"İstanbul'da yapılacak görüşmelerden çok umutluyuz"

"Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2025" kapsamındaki etkinliklerde konuşan Ekmekçibaşı, yaptığı değerlendirmede, foruma DEİK olarak 6 firmayla katıldıklarını söyledi.

Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerine değinen Ekmekçibaşı, iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefine dikkati çekti.

Ekmekçibaşı, Rusya'nın petrol ve petrokimya tesisleriyle ön planda olduğuna işaret ederek, buraya yatırım yapan Türk firmalarının petrokimya ile otomotiv ve yan sektörüyle ilgilendiğini belirtti.

Geçmiş dönemlerde özellikle ağaç işleme sanayisinde de katılımcılar olduğunu anımsatan Ekmekçibaşı, şöyle konuştu:

"Ümidimiz, bundan sonraki fuarlara daha çok katılımcı sağlayabilmek. Rusya'ya uygulanan yaptırımlarla birlikte çekince içinde olan firmalarımız mevcut. İstanbul'da başlayan görüşmelerden çok umutluyuz. Barış görüşmelerinde istediğimiz neticeler çıkarsa Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler çok daha iyi seviyelere çıkacak ve Cumhurbaşkanı'mızın verdiği 100 milyar dolar hedefine daha da yaklaşmış olacağız. 2024 sonu itibarıyla iki ülke arasında 53 milyar dolar ticaret hacmine ulaşıldı. Barış görüşmelerine bağlı olarak 100 milyar dolarlık hedefe 2 yıl içinde ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Böyle bir potansiyel var."

Rusya'da ticaret hacminin artırılması için görüşmeler sürüyor

DEİK'in bünyesinde 150'yi aşkın iş konseyi bulunduğunu bildiren Ekmekçibaşı, Kurulun Rusya'da ticaret hacminin artırılmasına dönük her iki ülkenin firmalarını bir araya getirdiğini anlattı.

Ekmekçibaşı, Kurulun ülkeler arasındaki ticarete ciddi katkıları olduğunu, iş diplomasisi anlamında bu katkıların devam edeceğini sözlerine ekledi.