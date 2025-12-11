Ticarette iki ayrı ritim: Yıllık artış güçlü, aylık tablo kırılgan

TÜİK verilerine göre Ekim 2025’te toplam ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 7,4 artış gösterirken, perakende satış hacmi yüzde 15 yükseldi. Aylık bazda ise ticaret satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 3,6 azalırken, perakende satışlarda artış yüzde 0,2 seviyesinde gerçekleşti. Bu tablo, uzun vadeli büyümenin sürdüğünü işaret etse de kısa vadede ekonomik aktivitede yavaşlama sinyalleri veriyor. Aylık duraklamanın, özellikle büyük mağazalar ve alışveriş merkezlerinde görülen satış düşüşünden kaynaklandığı gözlemleniyor. Ekonomik momentumun yavaşlaması, perakende sektörünün cirolarını ve kısa vadeli büyüme beklentilerini etkileyebilir.

Tüketici harcamalarında temkinli seyir

Ekimde tüketici harcamalarındaki temkinli tutum, özellikle dayanıklı tüketim mallarında ve perakende zincirlerinde satışların önceki aylara göre daha sınırlı artmasıyla kendini gösteriyor. Harcamalardaki yavaşlama, kısa vadede ekonomide likidite akışını ve sektör performansını baskılıyor. Mevsimsel etkilerden arındırıldığında bile tüketici talebinde sınırlı bir hareketlilik olduğu görülüyor. Bu durum, özellikle yılın son çeyreğinde ekonomik büyümenin momentumunu belirleyen önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Sektörel farklılıklar ve ticaret hacmi dinamikleri

Yıllık bazda güçlü artış motorlu taşıtlar, elektronik ürünler ve bazı dayanıklı tüketim kalemlerinde öne çıkıyor. Toptan ticaretteki daha sınırlı artış ise üretim ve stok hareketliliğinin aylık bazda sınırlı kaldığını gösteriyor. Sektörel ayrışma, ekonomide bazı alanlarda talep ve arz dengesinin güçlü, bazı alanlarda ise yavaş seyrettiğini ortaya koyuyor. Özellikle dayanıklı tüketim ve motorlu taşıt satışlarındaki artış, toplam ticaret hacmini yukarı çekiyor ancak diğer alanlarda momentum kaybı dikkat çekiyor.

Ekonomik etkiler ve kısa vadeli görünüm

Ticaret satış hacmindeki aylık yavaşlama, işletmelerin gelirlerini ve kar marjlarını baskılayabilir. Talepteki daralma fiyatlama stratejilerini değiştirebilir, stok yönetimi ve kampanya planlamalarını öne çıkarabilir. Yıllık artış ise, ekonomik büyümenin temelini desteklese de aylık bazdaki yavaşlama, kısa vadeli ekonomik momentumun düştüğünü gösteriyor. Önümüzdeki dönemde tüketici harcamaları ile ticaret hacmi arasındaki ilişki, ekonomik büyüme ve sektör performansı açısından belirleyici olmaya devam edecek.