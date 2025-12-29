Ticari araçlarda kamera zorunluluğu için geri sayım: Kurala uymayanlara cezalar yolda

Toplu taşıma ile ticari yolcu taşımacılığında güvenliği üst seviyeye taşımayı amaçlayan yeni uygulama için süreç işlemeye başladı. 19 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği kapsamında, taksi, dolmuş, minibüs ve otobüslerde kamera sistemi kurulması zorunlu hale getirildi. Düzenlemenin ilk aşaması 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girerek uygulamaya alınacak.

NTV’nin aktardığına göre, yeni düzenleme yalnızca görüntü kaydı alınmasıyla sınırlı değil. Kapsam dahilindeki araçlarda aşağıdaki donanımların bulundurulması zorunlu olacak:

Kamera Sistemi: Aracın içini ve dışını izleyebilen, yüksek çözünürlüklü kameralar,

Görüntü Kayıt Cihazı: Elde edilen verileri güvenli şekilde saklayan kayıt donanımı,

Acil Durum Butonu: Şoförün veya yolcuların tehlike anında güvenlik birimlerine hızlıca sinyal göndermesini sağlayan sistem.

Kritik tarihler

Yönetmelik, araçların model yıllarına göre kademeli bir geçiş ve muafiyet takvimi öngörüyor. Buna göre kamera sistemi ve ilgili donanım zorunluluğu şu tarihlerde başlayacak:

2023–2025 model araçlar için 1 Ocak 2026’dan itibaren, ilk muayene tarihleri esas alınacak. 2018–2022 model araçlar için 1 Ocak 2027’den itibaren, ilk muayene tarihleri esas alınacak. 2017 ve daha eski model araçlar için 1 Ocak 2028’den itibaren, ilk muayene tarihleri esas alınacak.

Bu takvim; M2 ve M3 sınıfı taşıtlar ile belediye denetimindeki tüm toplu taşıma araçları için geçerli olacak.

TÜVTÜRK muayenelerinden geçemeyecek

1 Ocak’tan itibaren şartları sağlamayan yeni nesil (2023-2025) ticari araçlar için yaptırımlar oldukça ağır. Kamera sistemi bulunmayan araçlar "Ağır Kusurlu" sayılarak TÜVTÜRK muayenelerinden geçemeyecek. Ayrıca trafik denetimlerinde bu eksikliği tespit edilen araç sahiplerine idari para cezası uygulanacak ve eksikliğin giderilmesi için süre tanınacak.

Fiyatlar 2 bin TL’den başlıyor

Düzenlemenin yürürlüğe girmesine günler kala oto aksesuar ve güvenlik sistemleri servislerinde yoğunluk yaşanıyor. Piyasada standart bir kamera sisteminin maliyeti yaklaşık 2 bin TL'den başlarken; gece görüşü, bulut depolama ve yüksek çözünürlük gibi ek özelliklere sahip profesyonel setlerin fiyatları kaliteye göre artış gösteriyor.