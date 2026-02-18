  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ticari defter tasdiklerine süre uzatma yetkisi verildi
Takip Et

Ticari defter tasdiklerine süre uzatma yetkisi verildi

Mücbir sebep ilan edilen yerlerde, Ticaret Bakanlığı’na defterlerin kapanış onaylarına ilave süre verilme yetkisi tanındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ticari defter tasdiklerine süre uzatma yetkisi verildi
Takip Et

ANKARA (EKONOMİ)

Resmi Gazetenin 18 Şubat günlü sayısında yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ değişikliğiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından VUK 13 ve 15. maddelerine göre mücbir sebep ilan edilen yerlerde, Ticaret Bakanlığı’na defterlerin kapanış onaylarına ilave süre verilme yetkisi tanındı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşünü almak kaydıyla Ticaret Bakanlığı; her bir defter türü için ayrı ayrı veya birlikte ikişer aylık olmak üzere iki defa uzatabilecek.

Uzatma kararı olması halinde Ticaret Bakanlığı internet sitesinden duyurulacak.

Kömürcü Adani, yapay zekaya 100 milyar dolar yatıracakKömürcü Adani, yapay zekaya 100 milyar dolar yatıracakŞirket Haberleri
Galatasaray Juventus'u devirdi, UEFA ülke puanı güncellendi: İşte son durumGalatasaray Juventus'u devirdi, UEFA ülke puanı güncellendi: İşte son durumSpor
2026 emekli banka promosyonları yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte oranlar2026 emekli banka promosyonları yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte oranlarEkonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 18 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 18 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 