Ticari defter tasdiklerine süre uzatma yetkisi verildi

ANKARA (EKONOMİ)

Resmi Gazetenin 18 Şubat günlü sayısında yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ değişikliğiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından VUK 13 ve 15. maddelerine göre mücbir sebep ilan edilen yerlerde, Ticaret Bakanlığı’na defterlerin kapanış onaylarına ilave süre verilme yetkisi tanındı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşünü almak kaydıyla Ticaret Bakanlığı; her bir defter türü için ayrı ayrı veya birlikte ikişer aylık olmak üzere iki defa uzatabilecek.

Uzatma kararı olması halinde Ticaret Bakanlığı internet sitesinden duyurulacak.