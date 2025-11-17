Ticari gayrimenkul fiyatları yükseldi

  1. Ekonomim
Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi, üçüncü çeyrekte yüzde 5,3 oranında artış gösterdi.

Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi, 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,3 oranında arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) veriye ilişkin açıklaması şöyle:

2025 yılı üçüncü çeyreğinde Türkiye genelinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,3 oranında artan TGFE, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 30,0 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 2,4 oranında azalmıştır.

Türkiye genelinde, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,2 oranında artan Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 30,0 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 2,4 oranında azalmıştır. Aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,9 oranında artan Ofis Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 29,6 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 2,7 oranında azalmıştır.

