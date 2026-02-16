Ticari gayrimenkul fiyatlarında reel kayıp!

Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE), 2025 yılı dördüncü çeyreğinde Türkiye genelinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,1 oranında artış gösterdi. Endeks, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 30,9 artarken, reel olarak yüzde 0,5 oranında azaldı.

Aynı dönemde Dükkan Fiyat Endeksi (DFE), bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,5 artış kaydetti. DFE, yıllık bazda nominal olarak yüzde 31,0 artarken, reel olarak yüzde 0,5 azaldı. Ofis Fiyat Endeksi (OFE) ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,7 artarken, yıllık bazda nominal olarak yüzde 30,5 yükseldi, reel olarak yüzde 0,8 geriledi.

Üç büyük il özelinde değerlendirildiğinde, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre ticari gayrimenkul fiyat endeksi İstanbul’da yüzde 7,8, Ankara’da yüzde 8,1 ve İzmir’de yüzde 7,1 oranında arttı. Yıllık bazda endeks artışı İstanbul’da yüzde 25,0, Ankara’da yüzde 36,5 ve İzmir’de yüzde 31,3 olarak gerçekleşti.