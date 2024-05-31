Ticari gayrimenkul fiyatlarında rekor artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE) verileri, ticari gayrimenkul fiyatlarında dikkat çekici artışlar olduğunu ortaya koydu. TGFE, bir önceki çeyreğe göre yüzde 12, yıllık bazda nominal olarak yüzde 81,7 ve reel olarak yüzde 8,9 artış gösterdi.

Türkiye genelinde ticari gayrimenkul fiyatlarındaki artış, dükkan ve ofis fiyat endekslerinde de kendini gösterdi. 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,7 artan Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 82,8 ve reel olarak yüzde 9,6 yükseldi.

Ofis Fiyat Endeksi ise aynı dönemde bir önceki çeyreğe göre yüzde 13 artış kaydetti. Yıllık bazda ise ofis fiyatları nominal olarak yüzde 75,1 ve reel olarak yüzde 5 arttı.

En yüksek artış Ankara'da

TGFE değişimleri üç büyük ilde de dikkat çekici seviyelerde. İstanbul, Ankara ve İzmir'de endeks, 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre sırasıyla yüzde 11,2, yüzde 13,1 ve yüzde 11,4 artış gösterdi. Yıllık bazda ise endeks değerleri İstanbul'da yüzde 69,1, Ankara'da yüzde 92,6 ve İzmir'de yüzde 81,3 oranında arttı.

Üç büyük il arasında en yüksek artış Ankara'da gerçekleşti. Başkentte ticari gayrimenkul fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 92,6 oldu, bu da Ankara'nın ticari gayrimenkul piyasasında önemli bir hareketlilik yaşandığını gösteriyor.