  3. Ticari kazanç elde edenler için vergi rehberi yayımlandı
Ticari kazanç elde edenler için vergi rehberi yayımlandı

GİB, 2025 takvim yılında ticari kazanç elde eden mükelleflerin vergilendirilmesine ilişkin hazırlanan “Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi”ni güncelleyerek yayımladı.

Ticari kazanç elde edenler için vergi rehberi yayımlandı
Gelir İdaresi Başkanlığı, "Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi"ni yayımladı.

GİB'den yapılan açıklama şu şekilde:

“2025 takvim yılında ticari kazanç elde eden mükelleflerin vergilendirilmesine yönelik olarak hazırlanan “Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi” güncellenerek kullanıma sunulmuştur.

Söz konusu Rehberde;

- Ticari faaliyetin kapsamı,
- Ticari kazancın tespiti,
- Ticari kazancın istisnaları,
- Yıllık beyannamenin verilmesi,
- Verginin ödeme zamanı,
- Ticari kazancın beyanına ilişkin örnekler,

gibi konulara yer verilmiştir.”

