Ticari süt işletmeleri nisan’da 994 bin ton inek sütü topladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 arttı, Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir değişiklik göstermedi.

Yoğurt ve ayranda artış

Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 3,4 arttı, ayran üretimi yüzde 11,7 arttı, yoğurt üretimi yüzde 13,4 arttı, içme sütü üretimi yüzde 7,9 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 7,7 azaldı. Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 2,9 arttı, ayran üretimi yüzde 11,1 arttı, yoğurt üretimi yüzde 11,1 arttı, içme sütü üretimi yüzde 6,7 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 2,4 azaldı.

Bir önceki ay 1 milyon 7 bin 179 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Nisan ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 994 bin 137 ton oldu. Bir önceki ay 164 bin 354 ton olan içme sütü üretimi Nisan ayında yüzde 6,0 oranında azalarak 154 bin 447 ton olarak gerçekleşti.