  3. Ticari süt işletmelerince 934 bin 745 ton inek sütü toplandı
Ticari süt işletmelerince 934 bin 745 ton inek sütü toplandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 arttı, Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 arttı.

Ticari süt işletmelerince 934 bin 745 ton inek sütü toplandı
Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 5,4 arttı, ayran üretimi yüzde 11,7 arttı, yoğurt üretimi yüzde 2,6 arttı, içme sütü üretimi yüzde 28,7 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 18,8 arttı. Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 1,8 arttı, ayran üretimi yüzde 7,6 arttı, yoğurt üretimi yüzde 3,8 arttı, içme sütü üretimi yüzde 6,9 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 11,2 arttı.

Haziran ayında yüzde 6,5 oranında azaldı

Bir önceki ay 999 bin 348 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Haziran ayında yüzde 6,5 oranında azalarak 934 bin 745 ton oldu. Bir önceki ay 131 bin 232 ton olan içme sütü üretimi Haziran ayında yüzde 4,9 oranında azalarak 124 bin 852 ton olarak gerçekleşti.

