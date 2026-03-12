Ticari süt toplamı 944 bin tonu aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 arttı.

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 3,1 arttı, ayran üretimi yüzde 6,9 arttı, yoğurt üretimi yüzde 13,8 arttı, içme sütü üretimi yüzde 4,1 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 1,3 azaldı.

Ocak ayında yüzde 1,5 oranında arttı

Bir önceki ay 930 bin 898 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Ocak ayında yüzde 1,5 oranında artarak 944 bin 926 ton oldu.

Bir önceki ay 139 bin 862 ton olan içme sütü üretimi Ocak ayında yüzde 12,3 oranında artarak 157 bin 106 ton olarak gerçekleşti.