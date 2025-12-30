Ticarileşemeyecek projenin destek görmesi mümkün değil

NİHAT DÜZGÜN / GAZİANTEP

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, ticarileşemeyecek projenin destek göremeyeceğini söyledi. Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi tarafından Atatürk Kültür Sahnesi’nde düzenlenen “Proje Arastası 2025” etkinliğinde konuşan Konukoğlu, Üniversite yönetimini böylesine önemli bir çalışma gerçekleştirdikleri için kutlayarak sözlerine başladı. Konukoğlu, öğrencilerin danışman hocaları ile geliştirdiği projelerin, ilk adım olması anlamında değer taşıdığını kaydetti.

Her projenin, her zaman önemli bir gelişme olmakla beraber, geliştirilip uygulanması için ticarileşmesinin kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Konukoğlu, Sanko Holding’in yeniliklere yönelik çabalarını aktardı. Türkiye’de 1980’li yıllarda, hava ile kaynak yapan düğümsüz iplik tesisini kendilerinin kurduğuna vurgu yapan Konukoğlu, “Almanya’da fuarda gördüğümüz makineler ilgimizi çekti. Babam Sani Konukoğlu ile o makinede dokuttuğumuz örgüyü alıp otele gittik. İnceledik, esnettik, hiçbir sorun yoktu” dedi. “Islanınca açılabilir” endişesi ile örgü kumaşı küvette suya batırdıklarını ve sabah kumaşı incelediklerini ifade eden Konukoğlu, “Yine sorun yoktu. Bu kez kumaşı saç kurutma makinesi ile kuruttuk, yeniden inceledik. Herhangi sorun olmayınca siparişi verdik. Ülkemize sektörde öncü olduk. Elbette daha fazla kazandık” şeklinde konuştu.

“Makber dinlerken bulunan çözüm”

İplik üretiminde en önemli sorunların birisinin, apraj (Boyanın kumaş yüzeyine eşit dağılmaması) olduğuna vurgu yapan Konukoğlu, sözlerini söyle sürdürdü: “İş insanı nerede ve ne işle meşgul olursa olsun, zihninin bir yerinde mutlaka işi olmalı. İplik üreticileri için en önemli sorunlardan birisi aprajdır. İstanbul’da, gün içerisinde doğrudan bizden kaynaklanmayan, depocunun hatası nedeniyle aprajlı iplik sorunu yaşamıştım. Gün bitmiş ama o sorunun nasıl giderilebileceği konusunda zihnimde şimşekler çakıyordu. Arkadaşların, sıkıntımdan uzaklaşmam için ısrarı ile o dönemin çok önemli seslerinden Muazzez Abacı’nın konserine gittik. Şarkıları dinliyorum ama ben orada değilim. Makber’i söylemeye başladığında ışıklar kapatıldı ve neon ışıkları açıldı. Bu sırada kıyafetimde ve masa örtüsünde değişik renkler görüldü, incelediğimde apraj olduğunu anladım ve bir anda ‘buldum’ diye ayağa kalkmışım. Garsonu çağırdım ve neon ışıklı lambalarını nereden aldıklarını öğrendim. Ertesi gün sabah saatlerinde o lambalardan aldım ve Gaziantep’e gönderdim. İşletme içerisinde basit bir oda yaptık, dışarıdan hiç ışık almıyordu. Neon ışıklı lambaları oda içerisine koyduk. İplik bobinlerini odaya getirip, kapıyı kapatarak ışığı açtığımızda aprajlı bobinleri gördük, onları çıkardık. O günden sonra apraj sorunu hiç yaşanmadı ve garantili satışımız sayesinde daha çok para kazandık.”

Bir soru üzerine, genç mühendislerin kendisine proje getirmeleri halinde projenin ticarileşip ticarileşmeyeceğini inceleyeceğine vurgu yapan Konukoğlu, “Her projeye bakarız. Ticarileşeceğine inanırsak katkımızı sunarız. Ülkemizin çıkarına olacak projelere ise ticarileşme boyutuna bakmadan destek sunarız” ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında, “Proje Arastası 2025” yarışmasında dereceye giren katılımcılara birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri takdim edildi.