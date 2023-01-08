TİGADER, yatırımcı çekmek için Avrupa’ya açılacak

BARIŞ SEDEF / İSTANBUL

TİGADER Yönetim Kurulu Başkanı Avni Sağlam, Türkiye’nin birçok noktasında üyelerinin bulunduğunu ve yatırımcıyla gayrimenkul sahipleri arasında sinerji oluşturduklarını ifade etti. Bünyelerinde birçok markanın yer aldığını söyleyen Sağlam, herhangi bir kuruma bağlı olmadıklarını belirtti. Halihazırda 191 üyelerinin bulunduğunu kaydeden Sağlam,

“Bu sayıyı istersek artırabiliriz ancak üye sayısının fazlalığının yanı sıra niteliği bizi daha çok ilgilendiriyor. Özellikle üyelerimizin ticari gayrimenkul alanında çalışmalarını tercih ediyoruz” diye konuştu. Ticari gayrimenkul konusunda eğitimler verdiklerini anlatan Sağlam, sektörü ihtisaslaştırmak istediklerini bildirdi.

“Sanayici, arsa maliyeti nedeniyle yatırımı erteliyor”

Özellikle Marmara Bölgesi’nde yeni sanayi alanlarının açılmasının, nitelikli sanayi arsalarında enflasyonu frenleyeceği görüşünü dile getiren Sağlam, “Birçok sanayici arsa maliyetlerindeki aşırı yükselişler nedeniyle yatırımlarını sürekli erteleme yoluna gidiyor.

Bu durum yeni istihdam alanlarının oluşması ve ihracatın hızlı artmamasına da doğrudan etki ediyor” değerlendirmesinde bulundu. Yurt dışından Türkiye’ye yatırım yapmak adına birçok firmanın doğru adresleri bulamadığını kaydeden Sağlam, “MÜSİAD Belçika’nın iş birliği ile 16 Mart-26 Mart arasında Belçika, Hollanda, Almanya ve Fransa’daki sanayici ve yatırımcılarla bir araya geleceğiz.

Yerli ve yabancı yatırımcıları ülkemize çekmek adına çalışmalarımız olacak. Türkiye İhracatçılar Meclis’inde de bu konuda destek aldık. Bu çalışmamızın ikincisini ise 2023’ün Eylül ayında gerçekleştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu. Dernek olarak yurt dışına temsilcilik açmayı da hedeflediklerini kaydeden Sağlam, Bulgaristan, Belçika ve Romanya’da saha araştırmaları yaptıklarını anlattı.

Sanayideki yıllık kira artış oranının yüzde 72 olduğuna vurgu yapan Sağlam, “Marmara bölgesinde nitelikli sanayi arsası konusunda ciddi talepler var. Ancak gelen bu talepleri karşılama noktasında sanayi arsaları oldukça yetersiz. Kocaeli’nde Gebze ve Dilovası, İstanbul’da Anadolu yakası özelinde arsa bulunamıyor.

Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde nitelikli ve maliyet yönünden uygun arsaların oluşturulması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Sanayi arsası metrekare maliyetlerinin son dönemde üç kata yakın artış gösterdiğini anlatan Sağlam, ortalama bir tesis maliyetinin, arsa alım, bina yapım ve demirbaşlarıyla birlikte ortalama 100 milyon TL’yi geçtiğini belirtti.