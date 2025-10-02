  1. Ekonomim
  3. TİGEM 14 aylığına bitkisel üretim ve hayvancılık işçiliği hizmeti alacak
TİGEM 14 aylığına bitkisel üretim ve hayvancılık işçiliği hizmeti alacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 14 ay süreli bitkisel üretim ve hayvancılık hizmeti alımı gerçekleştirecek.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TİGEM'e bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü 14 aylık bitkisel üretim ve hayvancılık hizmet alımı ihalesi yapacak.

İhale, açık ihale usulüyle 15 Ekim saat 14.00'te Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde gerçekleştirilecek.

