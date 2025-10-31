TİGEM 1400 ton dane mısır satacak

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 2025 yılı üretimi ikinci ürün dane mısır 6 parti halinde satılacak. İhale, 11 Kasım'da, Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihale salonunda açık artırma usulüyle yapılacak.

İhalenin toplam muhammen tutarı 10 milyon 500 bin lira, geçici teminatın toplamı ise 525 bin lira olarak belirlendi.